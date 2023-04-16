Непомнящий назвал слабой свою игру в шестой партии чемпионата мира по шахматам
Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что сыграл слабо в шестой партии чемпионата мира, в которой уступил китайцу Дин Лижэню.
«Я играл очень слабо и в какой-то момент был похож на зеркальное отражение вчерашней партии. Напряжение матча высокое, мне следует играть лучше. Я сделал много плохих ходов в одной конкретно взятой игре», — рассказал он 16 апреля журналистам.
Непомнящий потерпел поражение черными фигурами по итогам 44 ходов. После шести партий счет в противостоянии шахматистов равный — 3:3.
Днем ранее россиянин одержал победу белыми фигурами в пятой партии. Всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 14 игр с классическим контролем времени.
Российскому гроссмейстеру 32 года. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка, а Дин Лижэнь в турнирной таблице находится на третьей строчке (2788).
Призовой фонд чемпионата мира по шахматам составляет €2 млн, победитель получает 60%, проигравший — 40%.