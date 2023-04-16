Лига арабских государств потребовала прекратить столкновения в Судане

Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от участников конфликта в Судане прекратить столкновения. Об этом говорится в заявлении, принятом 16 апреля на экстренном совещании организации.

«Совет ЛАГ требует немедленного прекращения всех вооруженных столкновений, чтобы остановить кровопролитие и сохранить безопасность гражданского населения, территориальную целостность и суверенитет Судана», — говорится в сообщении, распространенном в соцсетях.

ЛАГ заявила о готовности приложить все усилия для завершения кризиса в соответствии с интересами Судана.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало.

В результате утром 15 апреля начались столкновения спецназа и армии возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В результате столкновений погибли как минимум 56 человек, еще 595 пострадали.

По данным телеканала Al Jazeera, силы быстрого реагирования (SRF) взяли под контроль 90% территории столицы Судана Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Совет Безопасности ООН 16 апреля призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия в Судане и вернуться к диалогу.