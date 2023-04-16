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Утечка в Discord в США вызвала беспокойство из-за нового типа угрозы нацбезопасности

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Дело об «утечке в Discord» в США с участием технического специалиста низшего звена Джека Тейшейры вызвало беспокойство по поводу нового типа угрозы национальной безопасности. Об этом 15 апреля сообщает The Washington Post.

«Не публикуйте в Discord ничего, что вы не хотели бы, чтобы увидела широкая публика», — заявило в прошлом месяце руководство военных.

По мнению профессора Технологического института Вирджинии, который исследует социальные аспекты онлайн-сообществ и видеоигр, Джеймса Д. Айвори, в отличие от предыдущих громких утечек, мотивированных политическими или идеологическими целями, новыми утечками движет скорее желание произвести впечатление на знакомых в Сети.

«Молодые люди, которые могут не чувствовать, что их жизнь придает им авторитет и значимость, они пытаются найти это в интернете, часто привязываясь к важности борьбы», — считает специалист.

По его словам, военным очень сложно контролировать молодых сотрудников в этой части работы.

«Мы наблюдаем массовые нарушения безопасности и потенциальную глобальную нестабильность только потому, что кто-то не уверен в своей популярности и хотел, чтобы люди знали, что они знают интересные вещи о вооруженных силах», — считает Айвори.

По словам следователей ФБР, Тейшейра начал делиться документами в конце прошлого года. К прошлому месяцу участник группы разместил некоторые из них на отдельном сервере Discord, что фактически спровоцировало их вирусное распространение.

При этом Тейшейра работал на относительно низком уровне, связанном с информационными технологиями, в качестве специалиста по кибертранспортным системам в Национальной гвардии ВВС. Это обеспечило ему доступ к компьютерной сети, содержащей сверхсекретную информацию.

Издание пишет, что в подробном руководстве Пентагона по Discord военные советуют пользователям знать «уязвимости личной безопасности» и предлагают конкретные средства контроля конфиденциальности и безопасности для приложения, которое позволяет «друзьям и сообществам оставаться на связи и проводить время вместе».

При этом в руководстве отмечается, что сервер может быть частным, однако там можно сделать скриншоты разговоров, видео и фото, которые после могут попасть в Сеть.

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) 13 апреля арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — главного подозреваемого по делу об утечке. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. Официально Тейшейре предъявили обвинения 14 апреля. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин поручил провести проверку доступа к секретным данным США для предотвращения новых утечек. Он добавил, что примет любые меры для защиты секретных материалов государства.

Позже сообщалось, что администраторы чата на сервере в Discord были уверены, что выкладываемые одним из пользователей секретные документы Пентагона ненастоящие.

Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Соединенных Штатов объяснений.

В начале марта документы появились на одном из порталов, затем их разместили на сервере Discord, посвященном онлайн-игре Minecraft. Позже, 5 апреля, документы были опубликованы на сайте 4chan и в ряде Telegram-каналов.

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