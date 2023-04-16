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Сюжет:

Голландский политик осудил обстрел Донецка украинскими войсками в пасхальную ночь

Евродепутат Марсель де Граф об обстреле Донецка: это является военным преступлением
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Представитель голландской партии «Форум за демократию», евродепутат Марсель де Граф 16 апреля осудил обстрел собора в Донецке украинскими военными в пасхальную ночь.

«Умышленный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — написал де Граф в Twitter.

Он указал, что киевский режим — коррумпированный и преступный, поэтому западные страны должны прекратить его финансировать.

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В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удары начались, как только в соборе закончилось пасхальное богослужение.

В результате атаки один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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