Голландский политик осудил обстрел Донецка украинскими войсками в пасхальную ночь
Представитель голландской партии «Форум за демократию», евродепутат Марсель де Граф 16 апреля осудил обстрел собора в Донецке украинскими военными в пасхальную ночь.
«Умышленный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — написал де Граф в Twitter.
Он указал, что киевский режим — коррумпированный и преступный, поэтому западные страны должны прекратить его финансировать.
В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удары начались, как только в соборе закончилось пасхальное богослужение.
В результате атаки один человек погиб, еще шестеро пострадали.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.