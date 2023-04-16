WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране
Большинство западных компаний продолжают работать в России, несмотря на обещание покинуть страну из-за конфликта на Украине, написала 15 апреля журналистка Робин Диксон в статье для газеты The Washington Post.
Она также уточнила, что ряд предприятий увеличил долю рынка благодаря тем, кто все-таки ушел из России.
Диксон в статье ссылается на исследование Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, согласно которому к ноябрю 2022 года менее 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России, покинули этот рынок.
При этом, как добавляет журналистка, оставшиеся в России иностранные компании не хотят уходить из-за последующих финансовых потерь.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы.
В конце прошлого года преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из страны компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет. Он отметил, что контракты многих фирм предполагают возможность в течение этого времени вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.
Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и санкций в отношении страны, которые были введены из-за спецоперации по защите Донбасса.