Реклама
Прямой эфир
Мир
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге
Мир
Раскольническая церковь впервые провела пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Мир
Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Мир
Утечка в Discord в США вызвала беспокойство из-за нового типа угрозы нацбезопасности
Мир
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Спорт
Непомнящий назвал слабой свою игру в шестой партии чемпионата мира по шахматам
Мир
На саммите G7 в Японии усилят охрану лидеров после ЧП с Кисидой
Мир
Голландский политик осудил обстрел Донецка украинскими войсками в пасхальную ночь
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
Пять мирных жителей погибли за день во время столкновений в Судане
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Спорт
Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Мир
Всемирная продовольственная программа ООН прекратила работу в Судане
Сюжет:

WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство западных компаний продолжают работать в России, несмотря на обещание покинуть страну из-за конфликта на Украине, написала 15 апреля журналистка Робин Диксон в статье для газеты The Washington Post.

Она также уточнила, что ряд предприятий увеличил долю рынка благодаря тем, кто все-таки ушел из России.

Диксон в статье ссылается на исследование Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, согласно которому к ноябрю 2022 года менее 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России, покинули этот рынок.

При этом, как добавляет журналистка, оставшиеся в России иностранные компании не хотят уходить из-за последующих финансовых потерь.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы.

Уходя, уплати: покидающие рынок компании пополнят российский бюджет
Минфин утвердил порядок для организаций из недружественных стран

В конце прошлого года преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из страны компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет. Он отметил, что контракты многих фирм предполагают возможность в течение этого времени вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и санкций в отношении страны, которые были введены из-за спецоперации по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023