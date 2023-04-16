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Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге

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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
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В центре Праги проходит антиправительственный митинг, на который вышли тысячи человек. Об этом 16 апреля сообщил портал iDNES.cz.

Манифестация получила название «Чехия против бедности». Ее организовала недавно созданная правая партия «Право. Уважение. Профессионализм» (PRO).

«Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения рядовых граждан, на которых за последнее время обрушилось подорожание энергоносителей, продуктов, автомобильного топлива и услуг служб», — заявили организаторы митинга.

По окончании демонстрации запланировано шествие к правительственным зданиям и их блокада. В связи с этим первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил, что полиция готова принять все меры для сохранения общественного порядка и охраны госучреждений, если участники акции нарушат законы.

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Ранее, 11 марта, порядка 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг на площадь в центре Праги. Митингующие требовали от чешского правительства остановить рост цен и инфляцию. Демонстранты также выступили за мирное решение конфликта на Украине и прекращение передачи Чехией вооружения Киеву.

Вместе с тем, несмотря на воинственную позицию властей, осенью 2022 года антиправительственные митинги прошли в Праге и других городах Чехии. Протестующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с Россией о поставках газа по низким ценам.

18 января депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину призвал правительство страны во главе с премьером уйти в отставку «ради блага Чехии».

Осенью прошлого года в Чехии тысячи демонстрантов также вышли на улицы Праги и потребовали отставки властей. Акция прошла 28 октября, в День возникновения независимой Чехословацкой Республики. Митингующие также выступили против членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, призывая сделать страну нейтральной и независимой.

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