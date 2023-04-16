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В освобожденном селе в ЛНР прошла пасхальная служба в монастыре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Свято-Иоанно-Предтеченском монастыре в селе Чугинка в Луганской Народной Республике (ЛНР) прошла первая пасхальная служба после освобождения населенного пункта от Вооруженных сил Украины. Об этом 16 апреля сообщил корреспондент «Известий» Александр Устинов.

Наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Архимандрит Варфоломей в своем обращении к пастве рассказал, что за прошедшие годы люди пережили многое, но в этом году прихожанам из разных районов Донбасса удалось собраться вместе в этом храме.

«Все мы постоянно переживаем о тех, кто находится в таких <...> условиях, что их жизням постоянно угрожает опасность. Но, несмотря на все эти сложности, мы с вами проходим через них, пускай непросто это для многих, для всех нас это испытание», — сказал архимандрит Варфоломей.

Он отметил, что монастырь вновь будет принимать на праздники тысячи верующих.

«Сегодня они все встретились, и мы все вместе вознесли молитву воскресшему Христу Спасителю о мире на нашей земле, чтобы Христос победил своим Воскресением», — добавил священнослужитель.

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Ранее в этот же день военнослужащие в зоне специальной военной операции также празднуют Пасху. Они сами испекли куличи, а на передовую к ним из Екатеринбурга прибыл передвижной храм.

16 апреля поздравления с Пасхой направил верующим президент России Владимир Путин. В нем он подчеркнул, что церковь помогает россиянам в трудные времена и служит духовной опорой.

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