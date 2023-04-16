Полковник из США заявил об ошибке Пентагона в наращивании вооружения

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил об ошибке в планировании развития системы вооружений, которую допустило руководство США. Об этом он сообщил 15 апреля в интервью журналистке Натали Брунелл, которое опубликовано на его You-Tube канале.

По его словам, неверное планирование системы вооружений, от которой зависит финансирование минобороны страны, в нынешних условиях критической экономической обстановки в США особенно опасно.

«У нас наблюдается обесценивание угрозы. Вы хотите сохранить это чудовищное военное ведомство, и вы продолжаете настаивать на том, что это жизненно необходимо, потому что если что-то не будет потрачено хоть на 10 центов меньше или на 10 млрд меньше, мы рискуем быть завоеванными, захваченными и уничтоженными», — заявил Макгрегор.

Он подчеркнул, что военное ведомство США в нынешнем виде является «трагически блестящей данью Второй мировой войне». По его словам, в стране всё еще строят надводные флоты, авианосные боевые группы и создают большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжело перемещать. Макгрегор также заявил об архаичном подходе Вашингтона к участию в боевых действиях.

«Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — подчеркнул полковник во время интервью.

Он также отметил, что Вашингтон «по-старинке» принимает Москву за СССР и рассматривает ее с точки зрения холодной войны. Такой подход, по его мнению, не дает США построить с Россией нормальные отношения.

«Это еще один глобальный промах американской стороны», — считает Макгрегор.

По его мнению, проблема обороны в США превратилась в коренной интерес конкретной элиты, которая вложилась в Вооруженные силы страны.

Ранее в этот день экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об угрозе ядерного конфликта из-за действий Вашингтона в ситуации, когда контроля над вооружениями практически нет. Он назвал такое положение опасным, поскольку в 2026 году завершается действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Без его замены наступит время, когда «США и Россия будут вести очень опасную гонку вооружений без механизма контроля», добавил эксперт.

Ранее, 5 апреля, депутат Андрей Свинцов сказал, что Вашингтон интенсивно нагнетает напряжение в вопросе ядерной войны с Россией.