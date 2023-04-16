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Раскольническая церковь впервые провела пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

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Фото: TASS/SOPA Images via/Sergei Chuzavkov
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В Киево-Печерской лавре прошло первое пасхальное богослужение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает сайт украинского 24 канала.

Исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий провел службу в Успенском соборе.

«Служба Божья в Успенском соборе впервые за 300 лет на Пасху прозвучала на украинском языке. Литургию транслировали онлайн. Также, по данным журналиста, при входе в собор полиция проверяла документы и пасхальные корзины», — пишет издание.

Сообщается, что богослужение началось ориентировочно в 6:30 16 апреля, а в 7:10 отцы ПЦУ уже вышли на улицу, чтобы освятить корзины людей.

Ночная пасхальная служба, организованная ПЦУ, также прошла в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе с 23:00 15 апреля до 4:00 16 апреля.

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Вместе с этим предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий также провел пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре.

Накануне делегация канонической УПЦ привезла Благодатный огонь на самолете через Румынию. Вскоре он был передан в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями Украинской православной церкви (УПЦ). Вместе с этим УПЦ остается в лавре.

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