На саммите G7 в Японии усилят охрану лидеров после ЧП с Кисидой

Во время саммита G7 в Хиросиме предпримут дополнительные меры безопасности для охраны лидеров стран после инцидента с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом 16 апреля рассказал глава компании CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц в Японии и за рубежом, Хидэто Осанаи.

«Меры по усилению охраны лидеров на саммите в Хиросиме уже были предприняты после убийства экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Но после инцидента в субботу, скорее всего, будет увеличено число сотрудников охраны и полиции, отвечающих за безопасность лидеров и гостей», — рассказал он «РИА Новости».

Осанаи отметил, что если во время покушения на Абэ использовалось огнестрельное оружие, то против Кисиды попытались применить взрывчатое вещество.

«Алгоритмы действий на эти случаи существовали и ранее, но, скорее всего, они будут скорректированы и конкретизированы после этого ЧП. Также в связи с этим инцидентом будут, вероятно, пересмотрены и дополнены меры по охране лидеров «семерки», — указал он.

Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиды. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Кисида не пострадал. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Уточняется, что злоумышленник не ведет диалог с правоохранителями, он настоял на предоставлении адвоката.

Позднее удалось установить личность преступника — им оказался 24-летний Рюдзи Кимура. В его доме следователи проводили обыски на протяжении семи часов. При обыске его дома были изъяты компьютер и похожее на порох вещество, а в ходе личного досмотра — нож.

15 апреля также сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.