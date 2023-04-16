Последние три АЭС были отключены от энергосети в Германии
В Германии завершилась эра атомной энергетики. В ночь на воскресенье отключили от энергосети последние три АЭС. Решение о постепенном отказе от атома принято еще в 2011 году, передает телеканал «Известия». Причиной стала авария на японской АЭС «Фукусима-1». Отключение вызвало в обществе ожесточенные дискуссии и споры. В ближайшее время дебаты могут с новой силой разгореться. Эксперты прогнозируют нехватку энергии в стране.
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