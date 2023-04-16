Последние три АЭС были отключены от энергосети в Германии

Последние три АЭС были отключены от энергосети в Германии

2023-04-16 14:30:20

2023-04-16 14:30:20

2023-04-16 14:30:20

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