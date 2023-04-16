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Во время саммита НАТО больницы Вильнюса приостановят оказание плановых услуг

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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Больницы столицы Литвы приостановят оказание плановых медуслуг населению во время проведения саммита НАТО в июле. Об этом 16 апреля агентству BNS заявила глава минздрава республики Юргита Гребенковене.

Она отметила, что власти в случае необходимости должны обеспечить предоставление медуслуг многочисленным участникам саммита Североатлантического альянса.

Ожидается, что в Вильнюс на саммит приедет около 8 тыс. человек. «В связи с такой ситуацией планируется временно приостановить предоставление больницами плановых медицинских услуг», — отметила Гребенковене.

Она добавила, что экстренная медицинская помощь будет оказываться в обычном режиме.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля.

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В прошлом году саммит НАТО прошел в конце июня в Мадриде. Тогда участники саммита заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации, но продолжит «отвечать на угрозы и враждебные действия» Москвы.

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