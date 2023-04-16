Министр обороны сравнил потери ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции
Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ (Вооруженных сил Украины) с числом погибших во время землетрясения в Турции. Об этом 16 апреля пишет испанская газете La Razon, которой он дал интервью.
Резников заявил, что не может назвать точное число погибших, однако подчеркнул, что оно меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции.
«Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции»,— сказал Резников.
Землетрясения различной мощности проходят в Турции с февраля. По данным на начало апреля число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек.
В этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки ВСУ понесли потери до 145 человек только на донецком направлении.