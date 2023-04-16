Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев стал 11-м преодолевшим отметку в $30 млн призовых теннисистом в истории
Мир
В Британии зоозащитники сорвали начало конных скачек Grand National
Мир
Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о снижении динамики боевых действий в Хартуме
Армия
Российские силы освободили два квартала Артемовска
Мир
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Мир
G7 заявила о намерении согласовывать риски по экспорту газа из России
Мир
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Спорт
Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Мир
Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона

Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства его охранников

Армия Судана заявила о бегстве командующего спецназом после дезертирства его охраны
0
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий Силами быстрого реагирования Судана (SRF) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища после того, как дезертировали его охранники. Об этом 16 апреля сообщила республиканская армия в Facebook (принадлежат компании Meta, запрещена в РФ).

«Командир повстанцев Хамидти покинул убежище после бегства солдат, которым было приказано охранять его», — отмечается в сообщении.

Военные не уточнили подробности бегства Дагало. Представители спецназа ситуацию пока не прокомментировали.

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

Ранее в этот день центральный комитет врачей Судана сообщил, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56, еще 595 человек пострадали. Также стало известно, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю Сил быстрого реагирования (SRF) в Омдурмане и взяли под контроль все штабы SRF в городе.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023