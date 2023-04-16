Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства его охранников

Командующий Силами быстрого реагирования Судана (SRF) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища после того, как дезертировали его охранники. Об этом 16 апреля сообщила республиканская армия в Facebook (принадлежат компании Meta, запрещена в РФ).

«Командир повстанцев Хамидти покинул убежище после бегства солдат, которым было приказано охранять его», — отмечается в сообщении.

Военные не уточнили подробности бегства Дагало. Представители спецназа ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в этот день центральный комитет врачей Судана сообщил, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56, еще 595 человек пострадали. Также стало известно, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю Сил быстрого реагирования (SRF) в Омдурмане и взяли под контроль все штабы SRF в городе.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.