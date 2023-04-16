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ВСУ потеряли до 145 военных за сутки на донецком направлении

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери до 145 человек на донецком направлении. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», — сообщил он на брифинге.

Также за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ превысили 45 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика», — добавил Конашенков.

В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области были поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

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Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении была пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также российские силы средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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