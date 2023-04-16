В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек

В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек

2023-04-16 14:15:10

2023-04-16 14:15:10

2023-04-16 14:15:10

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