В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек
Более 10 человек пострадали при падении праздничной повозки в префектуре Осака в Японии. Деревянная платформа дандзири опрокинулась на бок недалеко от храма Митами в Сакаи, передает телеканал «Известия». Пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Традиционная японская повозка имеет вес около 4 т и используется во время храмовых праздников.
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