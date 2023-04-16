В Сети появились новые кадры с места взрыва в японской Вакаяме
В Сети появилось новое видео с места взрыва в городе Вакаяма, где должен был выступать премьер-министр Японии Фумио Кисида с публичной речью.
На кадрах видно, как злоумышленник отталкивает от себя прилетевший в него объект, затем резко срывается с места и бежит в толпу. В то время, как он пробегает место выступления премьер-министра, телохранитель прикрывает Кисиду собой. После мужчина кидает устройство, за взрывом которого следуют клубы дыма.
Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиды. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Кисида не пострадал. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Уточняется, что злоумышленник не ведет диалог с правоохранителями, он настоял на предоставлении адвоката.
Удалось установить личность преступника — им оказался 24-летний Рюдзи Кимура. В его доме следователи проводили обыски на протяжении семи часов.
При обыске его дома были изъяты компьютер и похожее на порох вещество, а в ходе личного досмотра — нож.
15 апреля также сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.