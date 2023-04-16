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Мир
Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона

Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вылетит 17 апреля в США, чтобы обсудить ситуацию с утечкой документов Пентагона. Об этом 16 апреля сообщила газета The Sunday Times.

По ее информации, в Лондоне обеспокоены тем, что доступ к секретной информации в США могут получить младшие сотрудники силовых ведомств. Именно это больше всего поразило британские спецслужбы.

«Союзники США были шокированы тем, что 21-летний рядовой ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс смог получить доступ к крайне секретным данным, и захотят узнать, как это могло произойти, было ли это в свободном доступе для сотрудников столь низкого звания или внутренняя безопасность была столь слабой, что он смог взломать ее», — заявил бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок.

Уоллес встретится с министром обороны США Ллойдом Остином и другими высокопоставленными сотрудниками Пентагона и членами конгресса. В ходе своего визита британский министр попытается установить, могла ли быть обнародована информация, которая касалась бы Лондона.

Также в The Sunday Times опровергли сообщения из утекших документов о том, что Украина испытывает нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам ее источников, американцы получили неверную информацию и теперь в Великобритании хотят узнать ее происхождение.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

13 апреля агенты ФБР арестовали 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру — главного подозреваемого по делу об утечке. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Позднее, 14 апреля, газета The Washington Post сообщила, что союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные.

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