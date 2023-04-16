В Пермском крае два человека погибли в ДТП
Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Пермском крае, сообщает 16 апреля «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Авария произошла накануне, 15 апреля, на трассе Оса – Чернушка.
По предварительным данным, 44-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Touareg. После столкновения иномарки загорелись.
Водитель Chevrolet Lacetti и его пассажирка скончались на места.
Водитель и пассажирка второго Volkswagen Touareg госпитализированы.
В январе в Пермском крае произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одного пассажирского микроавтобуса, погибли четыре человека.