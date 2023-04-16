Китай запустил метеорологический спутник Fengyun-3
Китай запустил в космос новый метеорологический спутник. С помощью аппарата Fengyun-3 будут прогнозировать погоду и стихийные бедствия, передает телеканал «Известия». Спутник вывела на орбиту китайская ракета Long March-4B. Ее обломки ракеты-носителя упали в акватории Восточно-Китайского моря к северу от Тайваня.
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