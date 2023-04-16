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Сюжет:

Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске

«РИА Новости»: российские силы ведут бои за железнодорожный узел на западе Артемовска
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел в Артемовске (украинское название — Бахмут) в западной части города. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По словам собеседника агентства, российские военные уже заняли центр города и оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запад Артемовска.

«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем», — пояснил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что город находится «почти под контролем» российских сил, а сотрудники ЧВК продвигаются и по другим направлениям.

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Накануне, 15 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели двумя кварталами Артемовска. Он также указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

Несмотря на это, подразделения воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

14 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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