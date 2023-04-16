Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук украинцев в ходе восстания
Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства граждан, заявил 15 апреля экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Если рассуждать реалистично, то он умрет <...> от рук украинцев, которые восстанут против него», — сказал Риттер.
Он полагает, что Зеленский для украинцев станет олицетворением краха страны из-за погибших солдат и покинувших родину соотечественников.
«Это трагическая ситуация во всех отношениях», — резюмировал экс-разведчик.
Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за коррупции и хищениях в армии. По его словам, солдаты воспринимают происходящее как предательство.
Ранее, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.