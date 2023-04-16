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Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук украинцев в ходе восстания

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Фото: Global Look Press/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews
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Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства граждан, заявил 15 апреля экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Если рассуждать реалистично, то он умрет <...> от рук украинцев, которые восстанут против него», — сказал Риттер.

Он полагает, что Зеленский для украинцев станет олицетворением краха страны из-за погибших солдат и покинувших родину соотечественников.

«Это трагическая ситуация во всех отношениях», — резюмировал экс-разведчик.

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Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за коррупции и хищениях в армии. По его словам, солдаты воспринимают происходящее как предательство.

Ранее, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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