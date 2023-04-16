Экоактивистка разделась и приковала себя ко входу в офис премьера Канады
Экоактивисты облили розовой краской офис премьер-министра Джастина Трюдо в Оттаве, а одна из протестующих разделась и приковала себя к входу. Акция прошла в субботу, 15 апреля, сообщает издание CTWNews.
Инициаторами протеста стали активисты из группы On2Ottawa, которые выступают за отказ от использования любых видов ископаемого топлива. Перед проведением акции они заявили, что требуют проведения собрания граждан Канады для принятия решений по этому вопросу сейчас, «а не через 5–10 лет, которые запланировало правительство страны».
Кроме того, группа выступает против автомобильного пробега, который должен пройти в Оттаве в августе. По словам активистов, в ближайшие дни они намерены организовать несколько митингов на Парламентском холме и провести разъяснительную работу.
На место проведения акции прибыли полицейские. Они разорвали цепь, которой активистка приковала себя к стене офисного здания, и надели на нее наручники. Девушку увезли в полицейский участок.
Ранее, 13 апреля, в Берлине экоактивисты облили черной краской фасады зданий представительства компании Coca-Cola и филиала Свободной демократической партии (СвДП). Акция была организована тремя экодвижениями: Extinction Rebellion, Scientist Rebllion и Letzte Generation. Организации сообщили об этом в социальных сетях, опубликовав фото с мест событий.
По словам активистов, акция была направлена на то, чтобы сделать видимыми адреса, где «ведется работа, направленная на то, чтобы разрушить основы человеческого существования».
До этого, 29 марта, члены экодвижения Extinction Rebellion устроили акцию в Вене, окрасив шесть фонтанов города в зеленый цвет. Поток воды в некоторых сооружениях был остановлен по решению властей. Помимо раскраски фонтанов члены акции оставили граффити-послание «Зеленый газ — грязная ложь», намекая на неэкологичность использования газового топлива.