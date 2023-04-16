Капитан ФК «Лацио» Иммобиле попал в ДТП в Риме

Капитан футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме, но не пострадал. Об этом сообщает 16 апреля телеканал RaiNews24.

По данным очевидцев, Land Rover футболиста врезался в трамвай на перекрестке в районе Прати. Удар был сильным, передняя часть автомобиля полностью разбита, а трамвай сошел с рельсов.

На место аварии прибыли полиция и медики. В настоящее время выясняются причины произошедшего. По предварительной информации, трамвай проехал перекресток на красный свет.

Как пишет Corriere dello Sport, Иммобиле не пострадал. Он заявил, что у него только немного болит рука. Госпитализированы несколько пассажиров трамвая.

В начале апреля суд в Нидерландах приговорил футболиста «Урала» Рая Влута к 2,5 года тюрьмы за смертельное ДТП. Футболист находится в России и не присутствовал на оглашении приговора. Если апелляция не будет подана или одобрена, то ему придет уведомление с требованием вернуться на родину для отбывания наказания.