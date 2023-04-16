В Финляндии запустили третий энергоблок АЭС «Олкилуото»

Новая АЭС начала работу на полную мощность в Финляндии с задержкой в 14 лет. На станции «Олкилуото» запустили третий энергоблок. Изначально АЭС должны были ввести в эксплуатацию в 2009 году, передает телеканал «Известия». Станцию подключили к национальной электросети в ноябре 2020 года, после чего проходили испытательные, пуско-наладочные работы. «Олкилуото» — АЭС в Западной Финляндии, она обеспечивает около 16% потребляемой страной энергии.

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