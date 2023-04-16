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На Украине обвинили Меркель в невступлении страны в НАТО

Глава МО Украины Резников: Меркель выступила против вступления Украины и Грузии в НАТО
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Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила против вступления Украины и Грузии в НАТО в ходе саммита альянса в 2008 году. Об этом 16 апреля заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в опубликованном интервью испанской газете La Razon.

«Была <...> возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами [НАТО]. Американцы были за это, как и большинство европейцев <...> Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал министр.

По мнению Резникова, Украина уже де-факто член НАТО, так как использует оружие и стандарты альянса. Осталось, как отметил министр, закрепить этот статус только юридически.

В то же время, по его словам, Киеву не нужно, чтобы военнослужащие стран НАТО участвовали в конфликте.

Также в интервью министр не назвал точную цифру погибших в рядах ВСУ за время конфликта. Однако упомянул о том, что их меньше, чем число жертв землетрясения в Турции (более 50 тыс. человек. — Ред.).

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Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В начале апреля 2023-го генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в блоке для Украины не будет иметь значения, если она не победит в конфликте с Россией.

Кроме того, в июне прошлого года Столтенберг указал, что НАТО пока не готово давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс.

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