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Карта спецоперации на Украине 16 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска.

За сутки авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

Потери противника на этом направлении составили до 145-ти украинских боевиков, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган».

Также Конашенков рассказал о ситуации на других направлениях. Так, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР).

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После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

Помимо этого, в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР) пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45-ти украинских силовиков, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

В районах Ямполовки (ДНР) и Зализничное (Запорожской области) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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