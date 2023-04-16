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«Известия» показали празднование Пасхи российскими бойцами в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие в зоне специальной военной операции тоже празднуют Пасху. Несмотря на то что бойцы находятся вдали от города, они могут проводить полноценные литургии и встретить праздник по христианским обычаям. О том, как для них проходит Светлое Воскресение, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Куличи военнослужащие пекут сами — у них в комплексе установлена современная техника для выпекания. Так, в день они могут перемолоть около 3 т муки.

На кадрах пасхальные сласти солдатам вручает священнослужитель группировки «Отважные» ВС РФ Иерей Роман Чебоненко. Впоследствии он провел молитву, на которой призывал военнослужащих к любви, заботе и миру.

По словам отца Романа, праздник Пасхи — это всегда великое торжество в жизни православного христианина. «Потому что если есть день Пасхи — есть воскресший Христос. Есть воскресший Христос — есть наша христианская вера», — объяснил священнослужитель.

На кадрах также показан передвижной храм — он прибыл для военнослужащих из Екатеринбурга.

«Здесь есть все православные атрибуты и предметы, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить как полноценные литургии, так и краткие службы», — указал Полторанин.

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Ранее президент благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов 16 апреля сообщил, что волонтеры передали на передовые позиции ВС РФ на запорожском направлении более 1 тыс. пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз.

Поздравления с Пасхой направил верующим и президент России Владимир Путин. В нем он подчеркнул, что церковь помогает россиянам в трудные времена и служит духовной опорой.

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