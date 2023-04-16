Как минимум шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в Алабаме
Как минимум шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в танцевальной студии по случаю дня рождения подростка в американском городе Дадевилл (штат Алабама). Об этом 16 апреля сообщает BNO News.
Стрельба произошла вечером в субботу.
Предварительно, как минимум шесть человек погибли, более 10 получили ранения. Кто стрелял — неизвестно. Как сообщают очевидцы, число жертв может быть больше. Подробности уточняются.
Накануне сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате возникшей возле бара в американском штате Аризона стрельбы. Кто стрелял, также не уточнялось.