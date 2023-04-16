В ДНР за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих
Российские подразделения за две недели на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен около 80 украинских боевиков. Об этом 16 апреля сообщил представитель силовых ведомств региона.
В беседе с ТАСС он отметил, что в первую неделю апреля сдались 42 человека, в остальные дни — еще 38. По его словам, большую часть взяли в плен под Авдеевкой и Угледаром, также есть сдавшиеся в Марьинке
Собеседник уточнил, что некоторые сдались в плен добровольно.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 11 апреля также отмечал, что большое количество украинских солдат сдаются под Авдеевкой.
Позже попавший в плен боевик 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Геннадий Кашпур рассказал, что украинские военнослужащие сдаются под Авдеевкой из-за нехватки подкреплений, техники и вооружения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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