Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
На Украине запланировали уменьшить учебную программу в школах
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Армия
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» поразили цели ВСУ в зоне СВО
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В Артемовске ВСУ закрыли семью с детьми в заминированном подвале
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Происшествия
Украинские боевики возобновили обстрел Донецка
Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Армия
В ДНР за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих
Сюжет:

В ДНР за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские подразделения за две недели на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен около 80 украинских боевиков. Об этом 16 апреля сообщил представитель силовых ведомств региона.

В беседе с ТАСС он отметил, что в первую неделю апреля сдались 42 человека, в остальные дни — еще 38. По его словам, большую часть взяли в плен под Авдеевкой и Угледаром, также есть сдавшиеся в Марьинке

Собеседник уточнил, что некоторые сдались в плен добровольно.

Холостой ход: ВФУ бросают в Артемовске в бой западную бронетехнику
Техника и БТРы из стран НАТО не помогут противнику удержать город, считают эксперты

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 11 апреля также отмечал, что большое количество украинских солдат сдаются под Авдеевкой.

Позже попавший в плен боевик 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Геннадий Кашпур рассказал, что украинские военнослужащие сдаются под Авдеевкой из-за нехватки подкреплений, техники и вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023