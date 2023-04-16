ВС Судана заявили о необходимости нескольких дней для разгрома сил спецназа

Вооруженные силы Судана заявили, что бои с Силами быстрого реагирования SBR могут затянуться на несколько дней, чтобы достичь господства и победы. Заявление было сделано их представителем для канала Al Hadath.

Крупнейшая база SBR, по словам генкомандования Судана в Карари, перешла под контроль вооруженных сил. Захваченная позиция снабжена вооружением и техникой повстанческого ополчения. Вместе с тем национальной армии подконтрольны транспорт и боеприпасы SBR в штате Голубой Нил.

14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий.

Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения. В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования. Сразу после этого главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

Стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Позднее SRF заявили о захвате нескольких военных частей в регионе Дарфур, который объединяет пять штатов страны. В свою очередь, Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю SRF в Омдурмане. Также взяты под контроль все штабы SRF в городе.

По последним данным, при столкновениях в Судане погибли 56 человек, еще 595 пострадали.

Совет Безопасности (СБ) ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане. В организации выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирных граждан. Также СБ ООН обсудит 17 апреля ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверьми. Отмечается, что обсуждение запросила Великобритания.