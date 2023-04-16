Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Президент России Владимир Путин выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодежи. Об этом говорится в поздравлении патриарху с праздником Пасхи, опубликованном на сайте Кремля 16 апреля.

Глава государства обратил внимание на то, что в пасхальные дни верующие испытывают счастье и душевный подъем. Они также радуются приобщению к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение.

«Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору», — заявил Путин, отметив, что сейчас это как никогда важно.

Ранее в этот день Путин также поздравил православных христиан с праздником Пасхи. В ночь на 16 апреля российский лидер посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.