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Украинские боевики возобновили обстрел Донецка

ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские военные выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 мм 16 апреля по Куйбышевскому района Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По их данным, обстрел велся из населенного пункта Тоненькое.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате этих ударов не поступало.

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В ночь на 16 апреля украинские военные выпустили несколько десятков снарядов по Донецку.

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка, на которых видно, как прихожане пытаются укрыться от взрывов, а также с места прилетов по расположенному в этом районе рынку.

Кроме того, после прямого попадания ракеты в городе загорелся детский сад.

В результате этой атаки один человек погиб и еще шестеро пострадали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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