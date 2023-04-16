Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Крыму в воскресенье, 16 апреля.
«В связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/сек) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в заявлении.
Работа Керченской паромной переправы неоднократно приостанавливалась из-за сильного ветра и штормов.
Накануне катера и паромы в Севастопольской бухте прекратили движение. Спустя несколько часов работа морского транспорта восстановилась.