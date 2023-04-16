Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 16 апреля.
Путин отметил, что религиозное торжество дарит всем верующим надежду, а также способствует развитию в обществе высоких нравственных идеалов.
«В этот весенний праздничный день хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия», — заявил российский лидер.
Он также обратил внимание на то, что в условиях вызовов именно церковь активно принимает участие в благотворительных делах, а также помогает найти людям духовную опору.
В ночь на 16 апреля Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он также поздравил православных христиан с Пасхой.
Патриарх признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. Он объяснил рост числа воцерквленных христиан тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.
Отдельно он отметил необходимость добиваться мира и призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта.