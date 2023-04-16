Теннисист Рублёв написал на камере слово «извините» после матча с Фритцем
Российский теннисист Андрей Рублёв 15 апреля рассказал, почему после полуфинального матча «Мастерса» в Монте-Карло написал на камере слово «извините».
В полуфинале Рублёв обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Матч продолжался 2 часа 7 минут.
Он признался, что не знает, почему написало слово «извините» на камере.
«В тот момент у меня не было какой-то определенной идеи. <...> поэтому просто написал «извините»», — приводит слова спортсмена Tennis Major.
Рублёв вышел в финал турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 19-й раз за карьеру. Кроме того, это его третий выход в финал турниров «Мастерс».
Соперником Рублёва в финале «Мастерса» станет датчанин Хольгер Руне, пишет «Газета.Ru».