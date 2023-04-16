МИД Франции призвал к созданию условий для мирных переговоров по Украине
Международное сообщество должно создать условия для мирных переговоров по Украине. Об этом 16 апреля заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«Необходимо начать работу по созданию условий для <...> диалога. Эта ответственность лежит на всех государствах», — сказала она в интервью японскому телеканалу NHK.
Колонна признала, что на данный момент условий для мирных переговоров с Россией нет.
Министр также напомнила о позиции G7: необходимо добиться вывода российских войск с территории Украины.
13 апреля сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для сайта Foreign Affairs написали, что США и Европа, уставшие от украинского конфликта, уже к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение.
Вместе с тем 5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников также предположил, что конфликт может закончиться в этом году. Однако он отверг возможность проведения мирных переговоров с Россией.
Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте прошлого года в Турции, но уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.