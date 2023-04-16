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Мир
МИД Франции призвал к созданию условий для мирных переговоров по Украине
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МИД Франции призвал к созданию условий для мирных переговоров по Украине

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Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance /Paul Zinken
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Международное сообщество должно создать условия для мирных переговоров по Украине. Об этом 16 апреля заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Необходимо начать работу по созданию условий для <...> диалога. Эта ответственность лежит на всех государствах», — сказала она в интервью японскому телеканалу NHK.

Колонна признала, что на данный момент условий для мирных переговоров с Россией нет.

Министр также напомнила о позиции G7: необходимо добиться вывода российских войск с территории Украины.

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13 апреля сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для сайта Foreign Affairs написали, что США и Европа, уставшие от украинского конфликта, уже к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение.

Вместе с тем 5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников также предположил, что конфликт может закончиться в этом году. Однако он отверг возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте прошлого года в Турции, но уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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