Российский командир заявил об активности ВСУ на запорожском направлении
Украинские боевики проявляют активность на запорожском направлении, рассказал журналистам 16 апреля командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б».
«Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника», — заявил военнослужащий.
Он отметил, что цель российских сил погасить эти атаки на начальном этапе, не дать украинским военным выполнить свои задачи.
12 апреля российские военные в Запорожской области ликвидировали два опорных пункта Вооруженных сил Украины.
За день до этого командир подразделения российских военнослужащих рассказал, что расчеты противовоздушной обороны России в Запорожской области за месяц поразили более 10 воздушных целей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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