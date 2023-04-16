ВМС Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за сторожевого катера КНДР

Сторожевой катер Сеула произвел предупредительные выстрелы из-за появления дозорного катера Северной Кореи в акватории разграничительной линии КНДР и Республики Кореи в Желтом море (NLL). Об этом сообщает агентство Yonhap News в воскресенье, 16 апреля.

NLL является фактической границей между странами. Днем ранее судно КНДР пересекло ее в районе острова Пэннендо, ответными действиями Южной Кореи стали 10 выстрелов из патрульного корабля «Чхамсури», при этом южнокорейская сторона пыталась связаться с «соседями» до залпов, однако ответа не последовало.

После предупредительного огня «сторожевик» Северной Кореи был вынужден вернуться в свою акваторию. Уточняется, что целью прибытия дозорного катера КНДР было преследование китайского рыболовецкого судна. Однако в результате китайские рыбаки столкнулись с кораблем Южной Кореи. Инцидент произошел из-за плохой видимости, корейцы получили легкие травмы.

Агентство уточняет, что КНДР не выходят на связь по межкорейским линиям с 7 апреля, а также отказывается признавать разграничительную в Желтом море в качестве морской границы.

11 апреля министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се выразил сильное сожаление в связи с тем, что КНДР перестала отвечать на ежедневные звонки по межкорейской линии связи и военной линии. По его словам, это односторонний и безответственный шаг.

Ранее, 2 апреля, Пхеньян выразил готовность применить свой ядерный потенциал, если провокации со стороны Сеула и Вашингтона зайдут слишком далеко. Там заявили, что КНДР будет вынуждена пойти на крайние меры, если другие способы сдерживания эскалации окажутся бесполезными. Страна оценивает это, как как «подготовку к агрессии».

Таким образом в Северной Корее прокомментировали участившиеся совместные мероприятия США и Южной Кореи милитаристского характера, в том числе штабные учения Freedom Shield и первые за несколько лет крупные полевые учения Warrior Shield. Вашингтон и Сеул договорились о сотрудничестве в формате масштабных учений в 2023 году в связи с ядерной угрозой, которая поступает от КНДР.

При этом активные пуски ракет в рамках учений Северная Корея начала в прошлом году и продолжает по настоящий момент, несмотря на предупреждения Китая, Японии, Южной Кореи и США. КНДР имеет статус ядерной державы с 2005 года.