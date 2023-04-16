Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
США совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией призвали к прекращению боев в Судане
Мир
У устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии изъяли нож
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В США заявили об угрозе для Байдена из-за союза Саудовской Аравии и РФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе

ВМС Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за сторожевого катера КНДР

0
Фото: en.yna.co.kr
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторожевой катер Сеула произвел предупредительные выстрелы из-за появления дозорного катера Северной Кореи в акватории разграничительной линии КНДР и Республики Кореи в Желтом море (NLL). Об этом сообщает агентство Yonhap News в воскресенье, 16 апреля.

NLL является фактической границей между странами. Днем ранее судно КНДР пересекло ее в районе острова Пэннендо, ответными действиями Южной Кореи стали 10 выстрелов из патрульного корабля «Чхамсури», при этом южнокорейская сторона пыталась связаться с «соседями» до залпов, однако ответа не последовало.

После предупредительного огня «сторожевик» Северной Кореи был вынужден вернуться в свою акваторию. Уточняется, что целью прибытия дозорного катера КНДР было преследование китайского рыболовецкого судна. Однако в результате китайские рыбаки столкнулись с кораблем Южной Кореи. Инцидент произошел из-за плохой видимости, корейцы получили легкие травмы.

Агентство уточняет, что КНДР не выходят на связь по межкорейским линиям с 7 апреля, а также отказывается признавать разграничительную в Желтом море в качестве морской границы.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

11 апреля министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се выразил сильное сожаление в связи с тем, что КНДР перестала отвечать на ежедневные звонки по межкорейской линии связи и военной линии. По его словам, это односторонний и безответственный шаг.

Ранее, 2 апреля, Пхеньян выразил готовность применить свой ядерный потенциал, если провокации со стороны Сеула и Вашингтона зайдут слишком далеко. Там заявили, что КНДР будет вынуждена пойти на крайние меры, если другие способы сдерживания эскалации окажутся бесполезными. Страна оценивает это, как как «подготовку к агрессии».

Таким образом в Северной Корее прокомментировали участившиеся совместные мероприятия США и Южной Кореи милитаристского характера, в том числе штабные учения Freedom Shield и первые за несколько лет крупные полевые учения Warrior Shield. Вашингтон и Сеул договорились о сотрудничестве в формате масштабных учений в 2023 году в связи с ядерной угрозой, которая поступает от КНДР.

При этом активные пуски ракет в рамках учений Северная Корея начала в прошлом году и продолжает по настоящий момент, несмотря на предупреждения Китая, Японии, Южной Кореи и США. КНДР имеет статус ядерной державы с 2005 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023