Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
США совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией призвали к прекращению боев в Судане
Мир
У устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии изъяли нож
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В США заявили об угрозе для Байдена из-за союза Саудовской Аравии и РФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе

Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом

Представитель STUK Тииппана: два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из аэропорта Хельсинки-Вантаа в Финляндии вылетели два самолета с грузом российского ядерного топлива. Об этом 15 апреля заявил представитель Центра радиационной безопасности (STUK) Петтери Тииппана.

Он сообщил, что вылет состоялся вечером в субботу, но не уточнил, в какой пункт назначения была отправлена очередная партия энергоносителей.

Отмечается, что это первая подобная поставка с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. До этого, в 2022 году, минимум дважды российское ядерное топливо поставлялось заказчикам при посредничестве Финляндии. В Хельсинки объяснили свое участие тем, что в настоящий момент между Россией и Европой нет прямого воздушного сообщения.

Закон получения энергии: каким путем будет развиваться атомная отрасль в РФ
Новые подходы, разработанные в Курчатовском институте, позволят сократить углеродный след

11 апреля агентство Bloomberg написало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции находятся в поисках новых поставщиков обогащенного урана, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок из РФ.

Также в публикации приводятся прогнозы Всемирной ядерной ассоциации, согласно которым спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023