Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Из аэропорта Хельсинки-Вантаа в Финляндии вылетели два самолета с грузом российского ядерного топлива. Об этом 15 апреля заявил представитель Центра радиационной безопасности (STUK) Петтери Тииппана.
Он сообщил, что вылет состоялся вечером в субботу, но не уточнил, в какой пункт назначения была отправлена очередная партия энергоносителей.
Отмечается, что это первая подобная поставка с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. До этого, в 2022 году, минимум дважды российское ядерное топливо поставлялось заказчикам при посредничестве Финляндии. В Хельсинки объяснили свое участие тем, что в настоящий момент между Россией и Европой нет прямого воздушного сообщения.
11 апреля агентство Bloomberg написало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции находятся в поисках новых поставщиков обогащенного урана, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок из РФ.
Также в публикации приводятся прогнозы Всемирной ядерной ассоциации, согласно которым спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.