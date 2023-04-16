У арестованного после ЧП с премьером Японии изъяли из дома похожее на порох вещество
У злоумышленника, подозреваемого в организации взрыва в городе Вакаяма перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды, были изъяты компьютер и похожее на порох вещество, передает NHK в воскресенье, 16 апреля.
Как сообщили источники телеканала в правоохранительных органах, обыск в доме 24-летнего Рюдзи Кимуры проходил в течение семи часов. В результате было вынесено 10 картонных коробок, их содержимое не уточняется.
Ранее у него также был изъят нож. Так возникли предположения, что он планировал покушение на Кисиду с использованием холодного оружия.
Накануне сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.
Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиду в городе Вакаяма одноименной префектуры. Отмечалось, что премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Уточняется, что злоумышленник не ведет диалог с правоохранителями, он настоял на предоставлении адвоката.
Премьер-министра оперативно эвакуировали, и он провел некоторое время в полицейском управлении. Кисида, несмотря на случившееся, публично произнес речь.
Позже стало известно, что один из присутствовавших на месте происшествия полицейских получил легкую травму. При этом не уточняется, пострадал ли он во время взрыва или в результате давки после.