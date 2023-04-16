Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио главы Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником посетил ряд местных православных храмов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает агентство «РИА Новости».
Чиновники побывали в Свято-Вознесенском соборе в Александровске, а также в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного. На месте Кириенко встретился и пообщался с настоятелями и прихожанами.
Отмечается, что многие религиозные сооружения в ЛНР, включая упомянутые, были так или иначе повреждены в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помощь в восстановлении и ремонте луганских храмов оказывает Русская православная церковь (РПЦ).
Накануне первый замруководителя администрации президента РФ посетил восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. Его сопровождал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Ранее, 14 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские боевики повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Несмотря на тяжелое положение, регулярные прилеты, а также гибель прихожан и священников, службы не прекращались и проводятся до сих пор, добавил он.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.