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Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
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Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио главы Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником посетил ряд местных православных храмов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает агентство «РИА Новости».

Чиновники побывали в Свято-Вознесенском соборе в Александровске, а также в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного. На месте Кириенко встретился и пообщался с настоятелями и прихожанами.

Отмечается, что многие религиозные сооружения в ЛНР, включая упомянутые, были так или иначе повреждены в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помощь в восстановлении и ремонте луганских храмов оказывает Русская православная церковь (РПЦ).

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Накануне первый замруководителя администрации президента РФ посетил восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. Его сопровождал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ранее, 14 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские боевики повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Несмотря на тяжелое положение, регулярные прилеты, а также гибель прихожан и священников, службы не прекращались и проводятся до сих пор, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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