США совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией призвали к прекращению боев в Судане

Госсекретарь Энтони Блинкена сообщил, что главы дипломатических ведомств США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии считают необходимым незамедлительное прекращение боевых действий в Судане без предварительных условий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа 15 апреля.

Отмечается, что Блинкен провел консультации с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В ходе переговоров был поднят вопрос о столкновениях между Вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования (SRF). Как сообщил госсекретарь, противостояние угрожает безопасности гражданских лиц в стране и подрывает «попытки перехода к демократии в стране».

«Мы согласились, что для сторон жизненно важно незамедлительно прекратить военные действия без предварительных условий», — подчеркнул он.

Также Блинкен призвал стороны принимать активные меры по снижению напряженности и обеспечению безопасности гражданских лиц. По его словам, «единственный путь вперед — это возвращение к переговорам».

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования.

Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

Позднее SRF заявили о захвате нескольких военных частей в регионе Дарфур, который объединяет пять штатов страны.

В свою очередь, Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю SRF в Омдурмане. Также взяты под контроль все штабы SRF в городе.

По последним данным, при столкновениях в Судане погибло 56 человек, еще 595 пострадали.

15 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он обсудил боестолкновения с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим Силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Гутерриш призвал стороны к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Совет Безопасности (СБ) ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане. В организации выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирных граждан. Также СБ ООН обсудит 17 апреля ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверьми. Отмечается, что обсуждение запросила Великобритания.

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет 16 апреля заседание для обсуждения ситуации в Судане. К проведению встречи призвали Египет и Саудовская Аравия.

В посольстве России заявили, что обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и SRF, неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие. 14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.