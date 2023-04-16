Вильфанд спрогнозировал заморозки на юге России

Для жителей ряда регионов юга России следующая неделя начнется с заморозков, рассказал 16 апреля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, будут немного отклоняться к западу. И даже в Волгоградской области, отдельных районах Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области прогнозируются заморозки от одного до четырех градусов ниже нуля. Не повсеместные в этих регионах, но все-таки — речь идет о заморозках на воскресенье и понедельник (17–18 апреля. — Ред.)», — сказал он.

В Краснодарском крае в воскресенье и понедельник в дневное время будет 17–18 градусов, в другие дни на неделе — +21...+23 градуса. На Черноморском побережье температура будет положительная ночью, но в континентальных районах Краснодарского края и на Ставрополье будет заметное похолодание.

Как накануне рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в начале рабочей недели в столице ожидается заметное потепление. По ее словам, ко вторнику температура воздуха может подняться до +18 градусов, а в следующие дни и вовсе достичь отметки в +20 градусов.

В Центральной России потеплеет до +18 градусов в середине следующей недели, отмечал Вильфанд 15 апреля. В дни потепления сохраняется небольшая вероятность осадков, однако преимущественно погода будет теплой и комфортной, добавил он.