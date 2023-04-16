ВСУ в шестой раз за Пасху обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз за 16 апреля обстреляли Донецк. Об этом 16 апреля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:35 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

В 7:00 был зафиксирован еще один обстрел Куйбышевского района Донецка. ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате удара рядом с собором в центре города погибла мирная жительница. Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о шести пострадавших. По его словам, боевые расчеты «уже работают по нейтрализации» огневых точек украинских боевиков.

Помимо этого, украинские боевики четырежды обстреливали разные районы города.

Также после прямого попадания ракеты противника в городе загорелся детский сад.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка, на которых видно, как прихожане пытаются укрыться от взрывов, а также с места прилетов по расположенному в этом районе рынку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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