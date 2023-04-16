Публичное дистанцирование Франции от США является еще одним доказательством непродуктивности американской политики по отношению к России, заявил 15 апреля американский правозащитник экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака в Twitter.

«Публичное дистанцирование Франции от ее роли вассала США является еще одним следствием контрпродуктивной политики опосредованного [противостояния] США с Россией», — написал он.

Также Барака заявил, что немецкий народ придерживается такой же позиции после того, как стало понятно, что США атаковали газопровод «Северный поток».

11 апреля китайская газета Global Times назвала провальными попытки США сохранить гегемонию. Страны теперь больше сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества, объяснил автор материала.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Позже, 10 апреля, американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Вашингтон намеревался шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. Идея о шантаже возникла незадолго до Нового 2021 года. Американские власти хотели найти что-то «необычное», что президент США Джо Байден мог бы использовать в качестве угрозы, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине, отметил он.