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Правозащитник Барака: Франция начала дистанцироваться от США из-за России

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Публичное дистанцирование Франции от США является еще одним доказательством непродуктивности американской политики по отношению к России, заявил 15 апреля американский правозащитник экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака в Twitter.

«Публичное дистанцирование Франции от ее роли вассала США является еще одним следствием контрпродуктивной политики опосредованного [противостояния] США с Россией», — написал он.

Также Барака заявил, что немецкий народ придерживается такой же позиции после того, как стало понятно, что США атаковали газопровод «Северный поток».

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11 апреля китайская газета Global Times назвала провальными попытки США сохранить гегемонию. Страны теперь больше сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества, объяснил автор материала.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Позже, 10 апреля, американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Вашингтон намеревался шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. Идея о шантаже возникла незадолго до Нового 2021 года. Американские власти хотели найти что-то «необычное», что президент США Джо Байден мог бы использовать в качестве угрозы, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине, отметил он.

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