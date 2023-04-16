Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на 16 апреля.

Также в богослужении приял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский лидер традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице прошла самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед самым завершением патриаршей литургии в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля сообщил, что на службе будет присутствовать президент России Владимир Путин.

В 2022 году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».