Украинские беженцы устроили акцию протеста в Нидерландах

Украинские беженцы, размещенные на территории военной базы в Нидерландах, выразили недовольство условиями проживания. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил портал GLD.nl.

В рамках акции протеста люди пожаловались на отсутствие приватности, плохое питание и медобслуживание, а также на проблемы с организацией обучения для детей.

«Мы хотим нормальной жизни. Может быть, это хорошее место для временного пребывания, но мы живем здесь больше года, и нам тяжело», — поделилась одна из беженок, Татьяна Капикян.

Кроме того, обитатели базы встревожены вопросом безопасности, поскольку в непосредственной близости от лагеря регулярно проводятся тренировки вооруженных сил.

Местные власти, в свою очередь, признают справедливость возмущений, однако мало что могут сделать.

«В настоящее время у нас проживает около 330 человек. В ближайшем будущем это число может увеличиться до 360 или 370. Раньше мы пытались разместить больше людей, но это оказалось невозможно, учитывая обстоятельства. Таким образом, мы пытаемся достичь компромисса между приемлемым качеством жизни и необходимостью обеспечить жильем максимального числа нуждающихся», — объяснил представитель администрации.

Ранее в этот день власти Нидерландов составили прогноз о потоке украинских беженцев в 2023 году. Ожидается, что в страну приедет еще 47,5 тыс. граждан Украины, а их общее число превысит показатель в 135 тыс. человек. Данная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку уже возникают трудности с жильем и оформлением документов, которые, вероятно, будут только усугубляться.

29 марта эксперты организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» пришли к выводу, что многим украинцам в Европе будет трудно найти работу, обеспечить себя жильем. К тому же, травма конфликта, языковые барьеры и финансовые трудности могут стать серьезными препятствиями для интеграции — как экономической, так и социальной.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.