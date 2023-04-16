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В Японии 11 человек пострадали после падения праздничной платформы

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Фото: AP Photo/Junji Kurokawa
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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения тяжелой деревянной платформы «дандзири» в японском городе Сакаи префектуры Осака. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила японская газета Sankei Shimbun.

Звонок об инциденте поступил в спасательные службы около 9:00 утра по местному времени (3:00 по мск). Деревянная платформа, построенная в форме праздничного паланкина, опрокинулась на бок недалеко от храма Митами.

Газета сообщает, что некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы.

Деревянная платформа «дандзири», стилизованная под храм, весит около четырех т. Ее используют на храмовых праздниках, в ходе которых эти платформы на большой скорости тянут от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Ранее, 9 апреля, почти 200 человек эвакуировали в Марселе после обрушения здания. Обрушение четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Тиволи в центре города, произошло в ночь на воскресенье. В результате пострадали пять человек.

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