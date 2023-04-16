Эксперт заявил об уменьшении емкости батареи из-за ночной зарядки ноутбука

Батарея ноутбука, оставляемая заряжаться на ночь, со временем уменьшит емкость заряда из-за воздействия высоких температур. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказал «РИА Новости» менеджер по портативной технике «Мегафона» Виталий Дубынин.

Эксперт назвал три фактора, влияющих на срок службы аккумулятора — число циклов заряда и разряда, уровень напряжения и высокие температуры.

«Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур... Исследование показало, что если вы храните аккумулятор постоянно заряженным на 100% при температуре выше 30 градусов в течение одного года, то максимальная емкость аккумулятора упадет до 65%», — сообщил он.



Дубынин объяснил, что аккумулятор во время зарядки перегревается быстрее, если ноутбук постоянно включен, и батарея выделяет больше тепла. Чаще всего это относится к моделям, на которых установлена литий-полимерная батарея. При этом у некоторых моделей есть контроллер, который следит за процессом зарядки.

Он напомнил, что батареи имеют лишь определенное число циклов зарядки.



«Один цикл — это полный расход заряда аккумулятора от 100% до 0%. Оптимальный вариант ставить устройство заряжаться, когда остается не меньше 10% заряда, зарядить до 100% и сразу отключить от сети. Таким образом, аккумулятор выдержит значительно больше циклов зарядки. Максимальное количество циклов может быть разным в зависимости от модели ноутбука», — добавил эксперт.

Дубынин также посоветовал вынимать аккумулятор из гаджета, если нужно оставить ноутбук на длительное хранение.

Ранее, 15 февраля, эксперт сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев рассказал о способах продлить срок работы аккумулятора в ноутбуке. Он сообщил, что нет нужды в том, чтобы извлекать АКБ при долгих простоях и добавил, что регулярная калибровка аккумулятора также поможет продлить его срок службы.



18 января гендиректор агентства электроники Telecom Daily Денис Кусков рассказал о том, что некоторые привычки в использовании ноутбука могут существенно сократить срок его службы. Эксперт подчеркнул, что нужно быть аккуратными с проводом (шнуром) питания ноутбука и не перекручивать его. Кроме того, нельзя разряжать полностью аккумулятор, так батарея быстро станет негодной.